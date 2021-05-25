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Küresel düzenin yeni oyunu: Gölge savaşı Kim kiminle yapıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2021 12:07
Güncelleme:25.05.2021 12:07
Küresel düzende her gün yeni savaş taktikleri ortaya çıkıyor. Zamana ve teknolojiye göre cephe stratejileri değişiyor. Paralı asker ve vekalet savaşlarının verildiği dönemde yeni bir kavram daha ortaya çıktı. Gölge savaşı ve gizli ordu. En son ortaya atılan bilgi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerinde 60 bin gizli ordusunun olduğuydu. Peki gölge savaşı yapan bu gizli ordu mensupları kim? nasıl seçiliyor? Özellikleri ne? İşte terör ve güvenlik uzmanlarının cevapları…
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