Küresel çevre hareketi Sıfır Atık 8 yaşında!

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi 8. yılında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeyle 74,5 milyon ton atık geri kazanıldı. Peki atıklar nasıl dönüştürülüyor? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

