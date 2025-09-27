Küresel çevre hareketi Sıfır Atık 8 yaşında!

27 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr
27.09.2025 13:56
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi 8. yılında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeyle 74,5 milyon ton atık geri kazanıldı. Peki atıklar nasıl dönüştürülüyor? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
