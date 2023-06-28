Kurbanlık hayvan denetimi nasıl yapılıyor? Ekipler sahada çalışmada

Başkent'te kurbanlık hayvanlar için sağlık denetimleri, hem şehrin girişindeki kontrol noktalarında hem de satış noktalarında sürüyor. İl tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanları sağlık belgelerinden aşılarına kadar kontrol ediyor.

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