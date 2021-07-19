Kurban Bayramı'na sadece bir kaç saat kaldı. Bayrama saatler kala ‘’Kurban kesilirken okunacak dua, teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?’’ gibi pek çok soru yanıt buldu. Kurbana dair merak edilenleri İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevapladı.

Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Kurbana dair merak edilen sorular yanıt buldu.

Kurbanla alakalı ''Kurban kesilirken okunacak dua, teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?'' gibi soruların cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

-Kurban kesilirken okunacak dua var mıdır?

Peygamber Efendimizin ettiği 2 dua vardır. Birincisi "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası anlamı:

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

Diğeri ise, "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." duasıdır.

Anlamı:

"Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

-Daha önceki yıllarda kurbanlığım kayboldu, yeni kurbanlık aldım sonra kaybolan kurbanlığımı buldum sonra ikisini de kestim. Böyle bir durumda ne yapmam gerekirdi?

Birincisi vacip ibadetini yerine getirir, ikinci kurbanlık adak sayılır.

-Kaçan kurbanlığı yakalamak için silahla vurulduğunda, hayvan yaralandığında veya öldüğünde o kurbanlık kesilir mi, eti yenir mi?

Küçükbaşlarda yenmesi için muhakkak yakalanıp kesilmesi gerekir. Büyükbaşlarda şehir içinde kaçmışsa bir şekilde yakalanır dolayısıyla o hayvanın boğazdan kesilmesi gerekir. Şehir dışında olursa, zorda kalması durumunda, hayvanı boğazından kesme ihtimalin yoksa bu şekilde öldürüldüğünde eti yenir.

-Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

Arife günü sabah namazının farzını kıldıktan sonra başlar. Bayramın dördüncü günü ilkindi namazına kadar tüm vakit namazlarında okunur.

-Adak kurbanı kurban bayramında kesilir mi?

Kesilebilir.