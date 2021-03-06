Kurallara uymayanlar HES ile ihbar edilecek! Artık görev vatandaşta

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, 4 ay sonra çok yüksek riskli iller dışında yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. Yetkililer vatandaşlara 'Kurallara uymayanları HES uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım...' uyarısında bulundu.