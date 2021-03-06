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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Kurallara uymayanlar HES ile ihbar edilecek! Artık görev vatandaşta Giriş: 06.03.2021 10:27 Güncelleme:06.03.2021 10:30 Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, 4 ay sonra çok yüksek riskli iller dışında yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. Yetkililer vatandaşlara 'Kurallara uymayanları HES uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım...' uyarısında bulundu. DİĞER