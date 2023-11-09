Kundağa bile sarılmadan toprağa sarılan çocuklar! Ukrayna da ölen çocuk Gazze’de ölen de çocuk

İsrail'in Orta Doğu’nun kalbine sapladığı hançer, kan akıtmaya devam ediyor. Gazze insanlık tarihinin en kanlı soykırımına sahne olurken ne yazık ki ölenlerin çoğu çocuk... Dün Rusya-Ukrayna savaşında ölen sarışın mavi gözlü çocuklara ağıt yakan Batı, bugün Gazze'de esmer tenli zeytin gözlü çocukların ölümüne gıkını çıkarmıyor. Oysa tenlerinin rengi, coğrafya, farklı olsa da, gözyaşlarının rengi aynı bu çocukların... Anlaşılan Gazze'de çocuklarla birlikte insanlık da ölüyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin ''Gazze'de çocuk'' olmanın ne demek olduğunu anlatan bir analiz hazırladı. İşte tüm detaylar…

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