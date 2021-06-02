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Kumpas Davası’nda mütalaa… Baransu'ya 67 yıl, Çongar, Altay, Oğur'a 22 yıl istemi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 16:07
Güncelleme:02.06.2021 16:10
Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Baransu, Çongar, Altan, Oğur ve firari sanık Opçin'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.
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