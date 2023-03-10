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'Kumar ve noter masası'nın yaman çelişkisi! Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' tepkisi: "Masa değil Akşener kalktı"

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Giriş: 10.03.2023 01:31
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu için 3 Mart'ta zehir zemberek sözlerle 6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener, 'şartlı' şekilde masaya 6 Mart'ta geri dönmüştü. Akşener yaşananlara ilişkin, "Biz değil diğer partiler masadan kalktı" demişti. Koalisyonun ortaklarından Ali Babacan'dan Akşener'i hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi. Akşener'in 'Biz artık yokuz' şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Babacan, "Yaralıyıcı bir üslup vardı" diyerek tepki gösterdi. Babacan, Akşener'in masa kalktı sözlerinin aksine "Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi" dedi.
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