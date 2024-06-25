Külliye'de sürpriz zirve! Başkan Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

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