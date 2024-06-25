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Külliye'de sürpriz zirve! Başkan Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 21:14
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
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