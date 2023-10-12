Kudüs piskoposundan İsrail çıkışı: Gazze’de yaşananlar 50 yıllık işgalin sonucu

Gazze'deki insanlık dramına dünyadan tepkiler geliyor. O isimlerden en dikkat çekici olanlardan biri, Kudüs Piskoposu Pierbattista Pizzaballa. "Hamas'ın saldırısı, yarım asırlık İsrail işgalinin sonucudur" diyen Katolik Piskopos, dünya toplumunun Filistin'e sırt çevirdiğini söyledi.

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