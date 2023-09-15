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Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! Başkan Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de New York'ta görüşecek

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 10:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştireceği görüşmenin tarihi belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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