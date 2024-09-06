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Kripto vurguncusu Robert Velghe yakalandı! Milyar dolarlık operasyon

Kripto vurguncusu Robert Velghe yakalandı! Milyar dolarlık operasyon

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 09:29
Yüksek kar vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaparak dünyanın en büyük kripto vurgununu gerçekleştiren Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe, MİT ve Jandarma operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Dubai merkezli şirketin CEO'su Andreas Szakacs da temmuz ayında Beykoz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
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