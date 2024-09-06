Kripto vurguncusu Robert Velghe yakalandı! Milyar dolarlık operasyon

Yüksek kar vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaparak dünyanın en büyük kripto vurgununu gerçekleştiren Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe, MİT ve Jandarma operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Dubai merkezli şirketin CEO'su Andreas Szakacs da temmuz ayında Beykoz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN