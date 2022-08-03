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KPSS iptal edilecek mi? DDK müfettişleri ÖSYM’de incelemelere başladı

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 15:12
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS'deki bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddiaların ardından görevinden alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Devlet Denetleme Kurulu'na iddiaların incelenmesi talimatı verdi. Müfettişler ÖSYM'de incelemelerine başladı. Son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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