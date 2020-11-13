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Kovid-19 yoğun bakım servislerinde neler yaşanıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu video ile uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşlara bir kez daha koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu. Kovid-19 yoğun bakımlarında yaşananları gözler önüne seren videoyu paylaşan Bakan Koca böylece, '''Koronavirüs sonrası yoğun bakımda neler yaşanır?' sorusuna da cevap vermiş oldu.