Kosova Cumhurbaşkanı A Haber'e konuştu | AB'ye tepki gösterdi Erdoğan'a teşekkür etti

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında dünya liderleri bir araya geldi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ise forum esnasında A Haber'e konuştu. Türkiye-Kosova ilişkilerinin önemini vurguladı. "Kosovalıların Türklere büyük bir saygısı var" diyen Kosova Cumhurbaşkanı, koronavirüs pandemisi sonrası böyle bir zirveyi gerçekleştiren Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken, AB tarafında ülkesine verilen sözlerinin tutulmaması üzerine ise tepki gösterdi. İşte o çarpıcı açıklamalar...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. A Haber'in sorularını yanıtlayan Kosova Cumhurbaşkanı, bölgesel işbirliği ve Türkiye ile ilişkilerle alakalı önemli noktalara değindi.

"Türkiye Kosova'nın özerkliğini kabul eden ikinci ülke. Şubat 2008'den beri diplomatik ilişkilerimiz var. Ama tarihi ilişkilerimiz yüzlerce yıl ötesine dayanıyor. Ve 21. yüzyılda, yüksek işbirliği potansiyelimize bakmamız önemli. Ticaret, kültür, eğitim ve diğer bütün alanlarda aramızdaki potansiyel çok yüksek. Zaten çok iyi diplomatik ve ikili ilişkilerimiz var. Ve bütün bunların ekonomi ve ticaret gibi alanlara yansımasını sağlamalıyız. Coğrafi açıdan da birbirimize çok yakınız ve bu durumu bizim için daha da kolaylaştırıyor. Ama bence en önemli olan, insanların birbiriyle ilişkisi. Kosova insanının Türklere karşı çok büyük bir saygısı var. Ve ben bunun karşılıklı olduğunu da hissediyorum. Ve bu aramızda yeni işbirliği alanları açabilmek için çok büyük bir fırsat."

AVRUPA BİRLİĞİ SÖZÜNÜ TUTMADI

Cumhurbaşkanı Osmani, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde yaşananlardan da bahsetti. Kosova'nın verdiği sözleri tutmasına rağmen, hala AB'nin atacağı adımların beklendiğini ifade etti.

"Batı Balkanlar hakkında Avrupa Birliği'nin ekonomik bir kalkınma planı var. Kosova da buna dahil. Tabii biz, önemli yapılanma projelerine de dahil edilmeyi bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin insanlarımıza yatırım yapmasını istiyoruz. Kosova Avrupa'daki en genç nüfusa sahip. Bu insanlar çok zeki ve genç beyinler. Pek çok dil konuşuyorlar. AB'ye üyelik sürecimizin tamamlanması için birlikle el ele çalışıyoruz. Ama vize serbestisi gibi bazı süreçleri biz tamamlasak da Avrupa Birliği tamamlamadı. Üç sene oldu fakat hala Avrupa birliğinin bu sözünü tutmasını bekliyoruz."

KOSOVA CUMHURBAŞKANI'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Antalya Diplomasi Forumu'nun önemine de vurgu yapan Kosova Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başta olmak üzere, organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Bence korkunç bir pandeminin ardından dünya liderlerini fiziken bir araya toplamak gerçekten önemliydi. Bir çok uluslararası forumu sadece çevrimiçi yapabildik. Bu forum karşı karşıya geldiğimiz sorunları konuşabilmemiz için büyük bir fırsat. Pandemi, büyük, küçük, zengin, fakir demek her ülkeyi çok ciddi şekilde etkiledi. Bu sebeple bir araya gelip bunlardan çıkarttığımız dersleri konuşmamız oldukça önemli. Ankara'ya, bütün Türkiye kurumlarına misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelip sadece bu önemli problemlerin evrensel çözümlerini değil aynı zamanda bizim yaşadığımız bölgenin, güneydoğu Avrupa'nın, birlikte çalışmasının önemini de konuştuk. Komşuların birbirinin arkadasında olması gerektiğini vurguladık. Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve çalışmaya dahil olan herkese bu harika organizasyon ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim.