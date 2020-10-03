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Koronavirüsün genetik şifresi çözüldü! Prof. Dr. Tayfun Özçelik A Haber’de yorumladı

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Giriş: 03.10.2020 13:01
Güncelleme:03.10.2020 13:01
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü. Dünya genelinde 50 genetik merkezi araştırmacılarından kurulan konsorsiyumun ağır hastalar üzerinde yaptığı araştırma kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen yoğun bakımda tedavi görenlerin genetik yapısının virüse karşı savaşan bir protein üretemediğini ortaya koydu. Kimlerin hastalığı ağır geçireceği nasıl tespit edilecek? Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik yorumladı. Tayfun Özçelik 65 yaş üzerindeki kişilerde hastalığın yüksek derecede tehlike arz ettiğini ancak 50 yaşın altındaki kişilerde de ağır seyreden vakalar olduğunu söyledi. Tayfun Özçelik, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan tedavi hakkında da açıklamalarda bulundu.
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