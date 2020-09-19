Koronavirüsten koruyan kıyafet! Yüzde 100 yerli ve düşük maliyetli

Koronavirüsle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları için Bursa’da yüzde 100 yerli elektrik filtreleme kıyafeti yapıldı. Koronavirüsten korumada etkili olan kıyafet yurt dışı fiyatının 5’te 1 fiyatına üretildi. Kıyafetle ilgili detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı. Canlı yayında kıyafeti deneyen A Haber muhabiri Kırbulut, işletme sahibinden kıyafetin özellikleri hakkında bilgi aldı. Avrupa'da birkaç ülkede üretilen kıyafet Türkiye’de sağlık çalışanları için özel bir kalkan olacak. İşte tüm detaylar...