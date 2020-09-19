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Koronavirüsten koruyan kıyafet! Yüzde 100 yerli ve düşük maliyetli

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Giriş: 19.09.2020 14:05
Güncelleme:19.09.2020 14:08
Koronavirüsle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları için Bursa’da yüzde 100 yerli elektrik filtreleme kıyafeti yapıldı. Koronavirüsten korumada etkili olan kıyafet yurt dışı fiyatının 5’te 1 fiyatına üretildi. Kıyafetle ilgili detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı. Canlı yayında kıyafeti deneyen A Haber muhabiri Kırbulut, işletme sahibinden kıyafetin özellikleri hakkında bilgi aldı. Avrupa'da birkaç ülkede üretilen kıyafet Türkiye’de sağlık çalışanları için özel bir kalkan olacak. İşte tüm detaylar...
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