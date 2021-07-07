Koronavirüse karşı yerli “DNA” aşısı! DNA aşısı nedir, nasıl üretiliyor

İzmir Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "DNA aşısı" çalışmaları yürütülüyor. 12 ay önce başlanan DNA aşısı çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı üretim aşamasına geçildi. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde virüs üzerinde oldukça etkili olduğu antikor seviyesinin yüksek çıktığı tespit edildi. Yan etkisinin olmadığı dayanıklılığının yüksek olduğu DNA aşısı heyecanlandırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz değerlendirdi.

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