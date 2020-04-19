20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Koronavirüs vücutta nasıl çoğalıyor? Prof. Dr. İsmail Cinel A Haber'de anlattı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
19.04.2020

Koronavirüs vücutta nasıl çoğalıyor? Prof. Dr. İsmail Cinel A Haber'de anlattı

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, koronavirüsün vücutta nasıl çoğaldığını anlattı. İşte virüsün vücutta gösterdiği etkiler ve geçirdiği değişim...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs vücutta nasıl çoğalıyor? Prof. Dr. İsmail Cinel anlattı
Koronavirüs vücutta nasıl çoğalıyor? Prof. Dr. İsmail Cinel anlattı
İletişim Başkanlığı'ndan şehitler için paylaşım
İletişim Başkanlığı'ndan şehitler için paylaşım
Türkiye’deki son koronavirüs vaka sayıları ne mesaj veriyor? Prof. Dr. İsmail Cinel açıkladı
Türkiye’deki son koronavirüs vaka sayıları ne mesaj veriyor? Prof. Dr. İsmail Cinel açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli
"2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli"
Salgın ne zaman pik yapacak?
Salgın ne zaman pik yapacak?
ABD’nin koronavirüs raporu basına sızdı!
ABD’nin koronavirüs raporu basına sızdı!
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak! İşte o görüntüler
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak! İşte o görüntüler
AK Parti'den CHP'li isme Fox TV ve Sözcü eleştirisi
AK Parti'den CHP'li isme Fox TV ve Sözcü eleştirisi
Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız?
Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız?
Daha Fazla Video Göster