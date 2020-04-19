- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüs vücutta nasıl çoğalıyor? Prof. Dr. İsmail Cinel A Haber'de anlattı
A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, koronavirüsün vücutta nasıl çoğaldığını anlattı. İşte virüsün vücutta gösterdiği etkiler ve geçirdiği değişim...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.