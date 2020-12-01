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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklama: Kapınızdan kovun!

A Haber
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Giriş: 01.12.2020 09:32
Güncelleme:01.12.2020 09:46
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar açıklandı. Peki yeni tedbirler nasıl sonuç verecek? Alınan yeni tedbirler işe yarayacak mı? Kimler koronavirüse daha sık yakalanıyor? Aşı toplum bağışıklığı sağlar mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuz, yoğun bakımlarda ciddi sıkıntı olduğunu vurgulayarak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Aşıyla ilgili de konuşan Yavuz, "Aşı çıktığında ilk olacak insan benim çocuklarıma da yaptıracağım sevdiğim herkese de yaptıracağım. Ruhsatlandığı anda kimsenin kafasında soru işareti kalmasın." dedi.

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar açıklandı. Peki yeni tedbirler nasıl sonuç verecek? Alınan yeni tedbirler işe yarayacak mı? Kimler koronavirüse daha sık yakalanıyor? Aşı toplum bağışıklığı sağlar mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuz, yoğun bakımlarda ciddi sıkıntı olduğunu vurgulayarak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Aşıyla ilgili de konuşan Yavuz, "Aşı çıktığında ilk olacak insan benim çocuklarıma da yaptıracağım sevdiğim herkese de yaptıracağım. Ruhsatlandığı anda kimsenin kafasında soru işareti kalmasın." dedi.

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