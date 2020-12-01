KAPINIZDAN KOVUN!

Bu nedenle işi olmayan hiç kimsenin dışarıya çıkmamasını bir, ikincisi eve misafir kabul etmemesini yani çoluğu çocuğu bile olsa ayın evde yaşamadığı hiç kimseyi kabul etmemesi gerekiyor. Kendisinin de hiçbir şekilde misafirliğe gitmemesi lazım. Kapıdan kovmanızı tavsiye ediyorum. Burada üzülecek bir şey yok. Şu an gerçekten çok riskli bir durum var. Annenizin babanızın uyanına gitmeyin çok az kaldı birkaç ay daha dişimizi sıkarsak aşıda çok büyük ümitler var. Ama özellikle bu Aralık ayı çok kritik.

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