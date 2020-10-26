Koronavirüs aşısı aralık ayı içerisinde Türkiye’ye gelecek. Çin’de üretilen 5 milyon aşı koronavirüsle mücadele kapsamında devreye girecek. Peki getirilen aşı koronavirüse karşı ne kadar etkili olacak? Koronavirüs mutasyona uğradı mı? Bulaş hızında bir değişim var mı? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek verdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in A Haber'e özel yaptığı açıklamalar:

"Dünyada bir çok merkezde aşı çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren virüsün protein ve antijenik yapıları tespit edildikten sonra aşı çalışmaları süreç içinde devam ediyor. Ülkemizde de bu dönemde başladı. Dünyada belli başlı merkezlerin hayvan üzerinde yaptıkları deneyler oldukça güzel sonuç verdi ve ağustos ayı gibi insanlar üzerinde yapılan denemeler başarılı bir şekilde geçtikten sonra bu çalışmalar başarılı şekilde yürütülüyor.

"OLUMSUZ BİR YAN ETKİ BİLDİRİLMEDİ"

Bu aşılar iki hafta arayla yapılıyor. Şu ana kadar özellike bu aşılarda yan etki anlamında çok dikkat ediyoruz. 35-40 bin üzerinde bunlar denendi ve dünyanın birçok ülkesinde bunlar uygulandı. Ülkemizde de eylül ve ekim ayında denemeler yapıldı.

Çin ve Almanya tarafından üretilen aşılarda şu ana kadar olumsuz bir yan etki bildirilmedi. Pandemi dünyada tekrardan çok ciddi can yakmaya başladı. Ülkeler ciddi bir hasta yükü ile karşı karşıya. Bu aşıların 1 yıllık bir izlem süresi var.

VİRÜS MUTASYONA UĞRADI MI?

İngiltere'de yapılan araştırmalarda virüsün mutasyona uğradığına dair açıklamalar var. Fakat bizim gözlemlediğimiz kadarıyla virüs çok bulaşıcı ancak daha ölümcül değil. Şu anda klinik bir gözlem mutasyonun olduğunu desteklemiyor. Ama bulaşıcılık hız anlamında bir şey kaybetmiş değil. Eğer tedbirli olunmaz ise anında binlerce insan hasta olabiliyor.

AŞILAR ETKİLİ OLACAKTIR

Daha ölümcül olduğu konularında şüphelerim var. Şu an için ölüm oranları benzer gidiyor. Hücreye bağlanan proteinler üzerinde çalışmalar yapılıyor ki hücreye girmesi engellensin diye. O noktada herhangi bir mutasyon meydana gelmediği müddetçe şu anki aşılar o virüse karşı etkili olacaktır. Buna karşı yapılan çalışmalarda da bunlar deneniyor."