23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? Uzman isim A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2020 16:03
Güncelleme:23.11.2020 16:06
A Haber'de Banu El'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, "Koronavirüs (Covid-19) aşısı olan bir kişi virüsü asla bulaştırmaz" açıklamasında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüs aşısıyla ilgili en merak edilen ise bulaşın sona erip ermeyeceği oldu.

A Haber'de Banu El'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, konuyla ilgili, "Böyle bir şey asla yok. Bütün aşılarda olduğu gibi bu aşıda da ölü aşı olduğu için bulaştırma riski kesinlikle yok" açıklamasında bulundu.

Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi?
Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi?
Pandora'nın kutusu açıldı! Şimdi Yunan düşünsün
Pandora'nın kutusu açıldı! Şimdi Yunan düşünsün
Türk gemisine hukuk dışı arama!
Türk gemisine hukuk dışı arama!
Karabağ altını neden önemli?
Karabağ altını neden önemli?
FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar
FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar
Muhalefet neden devletin safında değil?
Muhalefet neden devletin safında değil?
Sızma girişimleri neden arttı?
Sızma girişimleri neden arttı?
Gönüllülere korona aşısı
Gönüllülere korona aşısı
Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?
Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?
Bakanlık rakam verdi! Tam 9 bin kişiye...
Bakanlık rakam verdi! Tam 9 bin kişiye...
Menemen'deki yolsuzlukta İYİ Parti detayı!
Menemen'deki yolsuzlukta İYİ Parti detayı!
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı!
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı!
Daha Fazla Video Göster