Körfez'in gerdanlığı 7 yaşında! Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda rekora koştu

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü bugün 7. yaşını kutluyor. 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü’nden Kurban Bayramı’nda bir günde 111 bin 770 araç geçerek rekora koştu. Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan köprü sayesinde İzmit Körfezi 6 dakikada geçilebiliyor. İşte detaylar...