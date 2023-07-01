01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Körfez'in gerdanlığı 7 yaşında! Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda rekora koştu

Körfez'in gerdanlığı 7 yaşında! Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda rekora koştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2023 18:19
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü bugün 7. yaşını kutluyor. 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü’nden Kurban Bayramı’nda bir günde 111 bin 770 araç geçerek rekora koştu. Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan köprü sayesinde İzmit Körfezi 6 dakikada geçilebiliyor. İşte detaylar...
Körfez’in gerdanlığı 7 yaşında
Körfez'in gerdanlığı 7 yaşında
Macron demir yumruklu diktatör
"Macron demir yumruklu diktatör"
CHP’den Öcalan’ın öven Yanardağ’a ziyaret!
CHP'den Öcalan'ın öven Yanardağ'a ziyaret!
CHP’li 2 isimden İmamoğlu’na tepki
CHP’li 2 isimden İmamoğlu’na tepki
Koalisyon ortaklarından tam destek!
Koalisyon ortaklarından tam destek!
Tatilciler dönüşe geçti!
Tatilciler dönüşe geçti!
Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan!
Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan!
Memura ne kadar zam yapılacak?
Memura ne kadar zam yapılacak?
Fransa’da iç savaş mı?
Fransa’da iç savaş mı?
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber’de
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber'de
Akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı
Akrabaları Başkan Erdoğan'ı anlattı
Yunandan Ayasofya’da büyük provokasyon
Yunandan Ayasofya'da büyük provokasyon
Daha Fazla Video Göster