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Komutanlardan Özel’e manevi tazminat davası!

Komutanlardan Özel'e manevi tazminat davası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 12:52
Güncelleme:06.03.2025 12:53
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına yönelik açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, "Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan MSB, Özgür Özel'in ifadeleri nedeniyle, Hulusi Akar'ın yanı sıra kuvvet komutanları ve Milli Savunma Bakanı'nın ayrı ayrı CHP Genel Başkanı'na tazminat davasını açtığını açıkladı.
Komutanlardan Özel’e manevi tazminat davası!
Komutanlardan Özel’e manevi tazminat davası!
Komutanlardan Özel'e manevi tazminat davası!
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