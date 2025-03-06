Komutanlardan Özel’e manevi tazminat davası!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına yönelik açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, "Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan MSB, Özgür Özel'in ifadeleri nedeniyle, Hulusi Akar'ın yanı sıra kuvvet komutanları ve Milli Savunma Bakanı'nın ayrı ayrı CHP Genel Başkanı'na tazminat davasını açtığını açıkladı.