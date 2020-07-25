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Komandolar hain tuzakları tek tek tespit edip imha ediyor

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Giriş: 25.07.2020 21:03
Güncelleme:25.07.2020 21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri son olarak bölgede terör örgütü PKK'ya ait bir depo tespit etti. Depoda bulunan mühimmatlar düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Öte yandan komandolar ise yollara düzenlemiş patlayıcıları tek tek bulup imha etti.

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını bir bir tespit ediyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda arama tarama faaliyetleri yürüten Türk askeri terör örgütü PKK'ya ait bir depo tespit etti.

Depoda 63 adet ak-47 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Komandolarımız, PKK'nın yollara tuzakladığı patlayıcıları da bir bir imha ediyor

Son olarak Hakurk'ta 1 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcı METİ timlerimizce imha edildi.

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