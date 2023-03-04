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Kolonlar patlak... Kirişler yarık... Duvarlar çatlak! Ankara’da kentsel dönüşüme muhalefet engeli

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Giriş: 04.03.2023 09:32
Depremlere karşı önlemlerin başında gelen kentsel dönüşüm projeleri muhalefet engeliyle karşılaşıyor. 32 ilde yüzlerce proje, muhalefet engeline takılırken vatandaşlar da mağdur oluyor. O mağduriyetlerden biri de Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde yaşanıyor. İşte başkentlinin kentsel dönüşüm çığlığı...
Kentsel dönüşüme muhalefet engeli KENTSEL DÖNÜŞÜME MUHALEFET ENGELİ

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Kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Kentsel dönüşüme muhalefet engeli
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