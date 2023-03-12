12 Mart 2023, Pazar
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Koalisyonun 7. ortağı Almanya'da PKK etkinliğine katıldı! HDP'li Sezai Temelli seçimler üzerinden terörist başı Öcalan'a selam gönderdi
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekili Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı. Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.