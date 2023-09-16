16 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir lisenin müdür yardımcısı kız öğrencisinin ağzından dilekçe ve mektup yazdı. Mektupların adresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan dilekçenin adresi ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Ancak hem yazılan satırlar hem de yaşananlar tam anlamıyla bir skandaldı. Çünkü müdür yardımcısı öğrencisinin ağzından yazdığı ifadelerde diploma töreninde başörtülü olduğu için ayrımcılığa hatta okulunda şiddete maruz kaldığını belirtti. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Mesai arkadaşları tarafından ağır bir şekilde suçlanan öğretmenler A Haber'e konuştu.