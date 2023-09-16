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KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 16:13
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir lisenin müdür yardımcısı kız öğrencisinin ağzından dilekçe ve mektup yazdı. Mektupların adresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan dilekçenin adresi ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Ancak hem yazılan satırlar hem de yaşananlar tam anlamıyla bir skandaldı. Çünkü müdür yardımcısı öğrencisinin ağzından yazdığı ifadelerde diploma töreninde başörtülü olduğu için ayrımcılığa hatta okulunda şiddete maruz kaldığını belirtti. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Mesai arkadaşları tarafından ağır bir şekilde suçlanan öğretmenler A Haber'e konuştu.
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