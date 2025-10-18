KKTC kader seçiminde! Halk 2 devlet mi, federasyon mu diyecek?

18 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 13:36
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın sandık başına gidiyor. 200 binden fazla seçmen cumhurbaşkanlığı için yarışan 8 adaydan birini seçecek. Seçim sadece bir lider seçimi değil, aynı zamanda Kıbrıs sorununun geleceği açısından da kritik önem taşıyor. KKTC halkı sandıkta iki devletli çözüm mü, yoksa federasyon mu diyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, konuğu olan Prof. Dr. Ata Atun ile konuştu.
