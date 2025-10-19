19 Ekim 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı: Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC’yi duyurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı: Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC’yi duyurdu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı: Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC’yi duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 11:41
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Türkiye'nin destekleriyle çok büyük yatırımlar yapıldı. Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC'yi duyurdu" dedi.
