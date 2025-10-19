KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı: Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC’yi duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Türkiye'nin destekleriyle çok büyük yatırımlar yapıldı. Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC'yi duyurdu" dedi.

