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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 16:07
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının büyük önem taşıdığını, yakında KKTC'nin tanınması anlamında önemli gelişmelerin olabileceğini söyledi. Detaylar A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün özel röportajında...
KKTC Cumhurbaşkanı A Habere konuştu KKTC CUMHURBAŞKANI A HABER'E KONUŞTU

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KKTC Cumhurbaşkanı A Haber’e konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'e konuştu
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