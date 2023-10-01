KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Ne mutlu ki dünya kürsüsüne çıkıp konuşan Recep Tayyip Erdoğan var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Batı çeşitli entrikalarla bizim önümüzü kapatmaya çalışıyorlar diyen Tatar, "Ne mutlu bize ki bizim yerimize dünya kürsüsüne çıkıp konuşan Recep Tayyip Erdoğan var" dedi. Diğer yandan Tatar, “Rusya KKTC’ye konsolosluk açacak mı? Rusya’dan uçuşlar ne zaman?” sorularına da yanıt verdi.