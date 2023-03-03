Kızılelma yakın gelecekte göklerin hakimi olacak! İnsanlı savaş uçaklarına en büyük tehdit

Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava harp doktrinini değiştirecek. Sürü görev yapabileceği de hesaplandığında, 5. nesil savaş uçakları da dahil olmak üzere gelecekte insanlı savaş uçaklarına karşı en büyük güç çarpanı olacak. Kızılelma ayrıca, düşük radar görünürlüğü ile düşmanı daha önceden fark edebilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN