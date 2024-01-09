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Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 12:52
Kızıldeniz'de Danimarka'nın ardından Çinli nakliye firmaları da ticari gemilerin geçişlerini askıya aldı. Diğer yandan Pakistan, son zamanlarda yaşanan "güvenlik vakaları" üzerine gemilerini Umman Denizi'nde konuşlandırdığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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