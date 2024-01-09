09 Ocak 2024, Salı
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Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor
Kızıldeniz'de Danimarka'nın ardından Çinli nakliye firmaları da ticari gemilerin geçişlerini askıya aldı. Diğer yandan Pakistan, son zamanlarda yaşanan "güvenlik vakaları" üzerine gemilerini Umman Denizi'nde konuşlandırdığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.