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Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 13:50
AK Parti’nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar oldu. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Süleyman Acar, “Biz çek-çak ile konuşmuyoruz. Yaptıklarımız ortadadır ve Allah’ın izniyle 2. dönemde bunlar hizmet olarak sürecek. 2019’da CHP belediyesizliğini gördük. Bu süreçte bir hiçbir büyükşehir yatırımını görmedik. İlçeler büyükşehir sorumluluğu olan yerler var ve bunları bile yerine getirmediler bunları biz yerine getirdik. Caddelerin bakımını yapmadıklarını temizliğini bile yapmaları gereken işler var onları da yapmadılar. Köylerde onların yapmasın gereken işleri bizler yerine getirdik.” dedi.
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