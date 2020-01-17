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17.01.2020

Kızılay İdlib'teki trajedi için harekete geçti! Çadırlar kuruluyor |Video

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Saldırı altındaki yerleşimlerden, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı. Rejimin saldırısından kaçan halk kırsala kaçıyor. Ancak orada da onları çamur ve açlık bekliyor. Suriyelilerin yardımına ise Türk Kızılayı yetişti. Kızılay güvenli bölgeye kaçan göçmenler için çadır kurmaya başladı. Bölgedeki son dakika gelişmesinin detaylarını İdlib'de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

TÜRK KIZILAYI İDLİB'TE

İdlib'in güneyinde rejimin saldırısından kırsala kaçan halk, çamur ve açlıkla savaşıyor. Siviller, Türkiye sınır hattına olan göçü sürdürüyor.

Bölgenin yardımına yetişen Türk Kızılay'ı da sivillere pek çok çadır temin etti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgedeki son durumu aktardı.

ARTAN GÖÇÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANAMIYOR

Aralık ayından bugüne kadar 400'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği İdlib'te,400 bin sivil de evlerini terk ederek Türkiye sınır hattına göç etti.

Ancak her geçen gün göçün artması sebebiyle gelen yardımlarda ihtiyacı karşılayamıyor. Mevcut çadırların ve koşulların yetersizliği nedeniyle bölgeye Türk Kızılay'ı yardım ulaştırdı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılay'ı pek çok çadır kurarak, sivillerin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Bölgede yakacak odun bulamayan sivillerin, çevredeki zeytin ağaçlarının yapraklarını yakarak ısındıkları görüldü. İklim koşullarının yaşamı zorlaştırdığı bölgeye, Türkiye'de ki sivil toplum örgütlerinden pek çok yardım ulaşsa da, bölgedeki eksiğin kapanmadığı biliniyor.

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