Kısıtlamada hava yolculuğu nasıl olacak? Kimler muaf

Türkiye genelinde uygulanan ve 56 saat sürecek kısıtlamada hava yolculuğu nasıl olacak? İzmir'de A Haber Muhabiri Sefer Ayçe Adnan Menderes Havalimanı’ndan gelişmeleri aktardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar sonrasında uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan kişiler nasıl yol izleyeceğini merak edilmişti. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." açıklamasını yapmıştı.