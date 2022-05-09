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Kırmızı ette spekülasyon uyarısı! Kırmızı ette fiyat lobisi iş başında mı?

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 15:41
Et ve Süt Kurumu tarafından et fiyatlarındaki fiyat yükselişine yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp halen devam eden spekülatif fiyat hareketleri yakından takip ediliyor. Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçlar kullanacak.” denildi. Peki kırmızı ette fiyat lobisi iş başında mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç değerlendirdi.
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