Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Son dakika haberi... Kırmızı bülten ile INTERPOL tarafından aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Teröristin Türkiye'den kaçmak üzere olduğu, Fransa Büyükelçiliği'ne gittiği sırada yakalandığı bildirildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.