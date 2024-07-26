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Kırmızı bültenle aranan çete lideri İstanbul'da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan çete lideri İstanbul'da gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 26.07.2024 12:06
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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