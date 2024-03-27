Kırıkkale için projeleri neler? AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı A Haber'de anlattı

Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Belediye başkan adayları da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı, projelerini A Haber'de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN