Kırgızistan'da 7.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre, Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uygur Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sarsıntı Çin, Kazakistan ve Tacikistan'da da hissedildi.

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