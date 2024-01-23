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Kırgızistan'da 7.0 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 09:00
Güncelleme:23.01.2024 09:00
Son dakika haberine göre, Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uygur Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sarsıntı Çin, Kazakistan ve Tacikistan'da da hissedildi.
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