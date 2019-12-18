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18.12.2019

Kıran 8 terör operasyonundan sıcak görüntüler |Video

Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt ve Bitlis kırsalında komandolarında katıldığı "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı. Operasyondan sıcak görüntüler geldi. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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