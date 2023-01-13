13 Ocak 2023, Cuma
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Kira alacakları artık arabuluculuk kapsamına girecek
Kira krizi için yeni bir dönem başlıyor. Kira alacakları da artık arabuluculuk kapsamına girecek. Arabuluculuk formülü nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Uğur Çağlar değerlendirdi. Çağlar, “Eğer kiracı ve ev sahibi arasında bir konu varsa mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa gelecek. Dava sayısının azalması arabuluculuğun amacı değil aslında sonucudur. Diğer yargılamaların sağlıklı hale gelmesi için önemli bir unsur. Burada önemli olan ülke içerisinde kazan-kazan formülüyle barış felsefesini taraflara yükleyebilmek.” dedi.