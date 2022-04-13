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"Kimlikler çalındı" iddiasına yalanlama

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Giriş: 13.04.2022 08:41
Sahte kimlik görselleriyle e-Devlet sistemininin haklendiğine yönelik ortaya atılan iddialara peş peşe yalanlama geldi. Sızma testlerinde zaafiyet tespit edilmediğini belirten Nüfus Genel Müdürlüğü, "Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görsellerinin yer almadığına vurgu yaptı. "Oltalama" ve "Dolandırıcılık" uyarısında bulunuldu. İddialara Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden de yalanlama geldi.
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