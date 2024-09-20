20 Eylül 2024, Cuma
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Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği Ümit Özdağ paylaştı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aranın ardından canlı yayına çıktı ve açıklamalarda bulundu. En dikkat çekici başlıklardan biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokoldü. Kılıçdaroğlu protokolü kısmen reddetti. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını söyledi. Ama daha yayın devam ederken Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasının bulunduğu protokolü paylaştı.