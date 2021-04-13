13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt

Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 22:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde muhalefet, ''128 milyar dolar'' yalanına sarıldı. Organize yalanın aktörleri Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların kaybolduğunu iddia ederek tansiyonu yükseltme gayretine girişti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Merkez Bankası rezervlerinin ne kadar olduğunu kronolojik sırayla aktardı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünü ettiği 128 milyar dolar yalanı belgelerle çürütüldü.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, AK Parti'nin göreve geldiği 2002 yılından bu yana döviz rezervlerini gösteren grafiği A Haber'de paylaştı.

Söz konusu rakamlara şeffaf bir biçimde her vatandaşın ulaşabileceğini aktaran Kıran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı yalana belgeleriyle cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt
Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt
MEB'ten uzaktan eğitimle ilgili flaş karar!
MEB'ten uzaktan eğitimle ilgili flaş karar!
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı
İstanbul alarm veriyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
İstanbul alarm veriyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz
"Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz"
Başkan Erdoğan alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı
Başkan Erdoğan alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı
PKK'ya 'yarasa' operasyonu nasıl yapıldı?
PKK'ya 'yarasa' operasyonu nasıl yapıldı?
PKK'dan 'balon' taktiği!
PKK'dan 'balon' taktiği!
CHP Antalya İl Başkanı Bayar neden görevden alındı?
CHP Antalya İl Başkanı Bayar neden görevden alındı?
İşte kritik toplantıdan ilk kareler
İşte kritik toplantıdan ilk kareler
Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
'128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi
'128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi
Daha Fazla Video Göster