Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde muhalefet, ''128 milyar dolar'' yalanına sarıldı. Organize yalanın aktörleri Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların kaybolduğunu iddia ederek tansiyonu yükseltme gayretine girişti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Merkez Bankası rezervlerinin ne kadar olduğunu kronolojik sırayla aktardı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünü ettiği 128 milyar dolar yalanı belgelerle çürütüldü.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, AK Parti'nin göreve geldiği 2002 yılından bu yana döviz rezervlerini gösteren grafiği A Haber'de paylaştı.

Söz konusu rakamlara şeffaf bir biçimde her vatandaşın ulaşabileceğini aktaran Kıran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı yalana belgeleriyle cevap verdi.