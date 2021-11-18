Kılıçdaroğlu’nun helalleşme mesajı HDP’li Demirtaş’ı memnun etti!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklaması büyük tartışmalara sebep oldu. Çok sayıda CHP'li Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sert tepki verirken, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının önemli olduğunu aktaran Demirtaş, "Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır." dedi. İşte tüm detaylar...