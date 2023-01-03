03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi CHP'nin özerklik planını itiraf etti

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi CHP'nin özerklik planını itiraf etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2023 09:33
Terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a verdiği destekle tanınan, geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak atanan Nuşirevan Elçi, skandal bir açıklamaya imza attı. Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf ederek, "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diye konuştu. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.
HDP’li Özgür Çağlar’dan skandal sözler!
HDP’li Özgür Çağlar'dan skandal sözler!
İşte yeni memur ve emekli maaşları
İşte yeni memur ve emekli maaşları
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
İmamoğlu’nun akıl hocası 6’lı masayı hedef aldı
İmamoğlu'nun akıl hocası 6'lı masayı hedef aldı
Korsan kongre CHP-İYİ Parti’yi karıştırdı
Korsan kongre CHP-İYİ Parti'yi karıştırdı
Kılıçdaroğlu’nun danışmanının özerklik planı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanının özerklik planı
TBMM’de yılın ilk toplantısı bugün!
TBMM’de yılın ilk toplantısı bugün!
Memur zammı ne kadar olacak?
Memur zammı ne kadar olacak?
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
Kovid yeniden mutasyona uğradı!
Kovid yeniden mutasyona uğradı!
Mersin’de suç örgütü operasyonu!
Mersin'de suç örgütü operasyonu!
Bay Kemal adaylıktan vazgeçerse adayı belli!
Bay Kemal adaylıktan vazgeçerse adayı belli!
Daha Fazla Video Göster