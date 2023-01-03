03 Ocak 2023, Salı
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi CHP'nin özerklik planını itiraf etti
Terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a verdiği destekle tanınan, geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak atanan Nuşirevan Elçi, skandal bir açıklamaya imza attı. Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf ederek, "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diye konuştu. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.